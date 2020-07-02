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В Западной Австралии нашли затопленные поселения древних аборигенов

Сегодня, 17:39

Найденные у побережья Плибара артефакты тысячи лет пролежали под водой нетронутыми.

В прошлом 160 км береговой линии были заселены первыми жителями Австралийского континента; Фото: Pixabay

В прошлом 160 км береговой линии были заселены первыми жителями Австралийского континента; Фото: Pixabay

 Австралия имеет богатую историю – первые люди начали обживать земли континента еще 65 тыс. лет назад, но тогда ландшафт существенно отличался от нынешнего. Дело в том, что уровень моря за эти годы поднялся 80 метров, 30% прибрежных участков оказались затоплены после ледникового периода. Международная группа археологов провела серии геофизических и археологических исследований на территории архипелага Дампир у побережья Плибара в Западной Австралии. Там специалисты нашли затопленные поселения древних аборигенов и артефакты, полежавшие под толщей воды никем не тронутые тысячи лет.

Некоторые артефакты, найденные на глубине от 2,4 до 14 метров; Фото: John McCarthy, Chelsea Wiseman

Некоторые артефакты, найденные на глубине от 2,4 до 14 метров; Фото: John McCarthy, Chelsea Wiseman

 Среди находок сотни каменных орудий труда древних людей, среди которых есть и шлифовальные камни. Артефакты позволяют учёным получить куда более полное представление об Австралии – теперь наземная история континента соединяется с той, которая была спрятана под водой. Всего были найдены 269 артефактов, а радиоуглеродный анализ сообщил, что возраст их достигает 7-8,5 тыс. лет. Так как исследование только началось, археологи не отрицают, что в затопленных поселениях удастся найти и куда более древние находки.


Карташов Тимур

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