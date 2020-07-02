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Учёные обнаружили зубчики на глазах китовой акулы

Сегодня, 16:47

Дермальные зубчики помогают акуле быстро плавать.

Фото: popmech.ru\ meteovesti.ru

Любой акуле, учитывая её способности, не обязательно выглядеть устрашающе, но самые безобидные акулы, как выяснилось, могут испугать своим видом. Так, учёные из японского Okinawa Churashima Research Center обнаружили зубы на глазах и коже китовой акулы.

Китовая акула является самым безобидным представителем вида — эти рыбы медлительны, питаются планктоном, а на аквалангистов не обращают никакого внимания. Тем не менее, миролюбивый обитатель океанов может напугать своим видом.

Глаза рыбы покрыты небольшими зубами, которые называются дермальными зубчиками. Такие же элементы покрывают кожу акулы, которая может показаться чешуйчатой. Именно дермальные зубчики придают шероховатую текстуру кожным покровам китовых акул. Форма этих зубчиков улучшает гидродинамические свойства тела, и облегчает плавание акул.

Кроме того, дермальные зубчики, достигающие 0,75 мм в высоту, являются дополнительной защитой для акул.

Тем не менее, зубчики на глазах являются уникальным явлениям. Японские исследователи предположили, что это новый механизм защиты глаз у позвоночных. Доказательством этой теории является умение китовых акул «втягивать» глазные яблоки в глазницу. Вкупе с зубчиками, то может обеспечить защиту глаз, лишённых век, уверены японские эксперты.


Дмитрий Кошевой

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