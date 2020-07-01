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Лекарство от Альцгеймера предотвратит тромбы при ожирении и диабете II типа

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Лекарство от Альцгеймера предотвратит тромбы при ожирении и диабете II типа

 Закупорка сосудов опасна тем, что может спровоцировать сердечный приступ или инсульт.

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Лекарство от Альцгеймера предотвратит тромбы при ожирении и диабете II типа

Вчера, 22:08

Закупорка сосудов опасна тем, что может спровоцировать сердечный приступ или инсульт.

Сосудистые заболевания могут быть связаны с образованием и развитием болезни Альцгеймера; Фото: depositphotos

Сосудистые заболевания могут быть связаны с образованием и развитием болезни Альцгеймера; Фото: depositphotos

 Исследовательская группа из Университета Лидса и Университета Данди случайно выяснила, что разработанное ими лекарство от Альцгеймера имеет более широкий спектр действия на организм. В частности, данное средство предотвратит тромбы при ожирении и диабете II типа. Открытие учёных имеет большое значение, ведь закупорка сосудов может привести не только к их разрыву, но и способна стать причиной инсульта или сердечного приступа.

Новое средство учёных предотвратит тромбы при ожирении, диабете II типа, хроническом высоком давлении, высоком уровне холестерина. Терапевтическое действие препарата происходит благодаря запускаемому лекарством естественному механизму, при котором тело пациентов останавливает выработку фермента BACE1. Данный фермент создает белок бета-амилоид, из-за которого повреждаются кровеносные сосуды.

Пока исследования препарата в течение последних восьми лет осуществлялись только на животных, но, теоретически, лекарство может быть эффективно как при болезни Альцгеймера, так и при терапии и предотвращении образования тромбов.


Карташов Тимур

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