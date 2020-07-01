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Датчик свежести мяса и рыбы напечатали на 3D-принтере

Вчера, 21:16

Сенсоры устройства из графена реагируют на соединения гистамина, появляющиеся в испорченных продуктах питания.

Способность сенсоров определять гистамин в продуктах полезна и для людей с аллергией на это вещество; Фото: depositphotos

Способность сенсоров определять гистамин в продуктах полезна и для людей с аллергией на это вещество; Фото: depositphotos

 Разработчики из Университета Айовы сообщили о создании нового гибкого устройства из графена, которое способно оценивать качество пищевых продуктов. Датчик для определения свежести мяса и рыбы напечатали на 3D-принтере с использованием технологии пятиосевой аэрозольной печати («Aerosol Jet Printing»). Сенсоры устройства способны распознать даже миллионные доли соединений гистамина, образующегося в испорченных продуктах питания.

Гибкий датчик, толщиной приблизительно в один атом, прочный и предполагает одноразовое использование. Так как производство устройства не сильно затратная, стоить дорого датчик не будет. В будущем исследователи собираются, приспособить данную технологию для обнаружения опасных бактерий в продуктах питания – сальмонеллы или птичьего гриппа. Однако сейчас датчики свежести проходят процесс лицензирования согласно законодательству США.


Карташов Тимур

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