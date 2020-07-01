Учёные объяснили, почему чистиковые птицы хорошо плавают

При подводной охоте на рыбу кайры и тупики продолжают использовать крылья – теперь как плавники.

Эволюция приспособила чистиковых морских птиц к плаванию – их мышцы могут мгновенно регулировать скорость «полета» под водой»; Фото: Pixabay

Специалисты Университета Монтаны из полевой исследовательской станции в Форт-Миссуле использовали видеосъемку, что понять, почему чистиковые птицы хорошо плавают. Такие морские птицы как кайры и тупики находятся под особым вниманием учёных не только по тому, что находятся на грани вымирания. Дело в том, что в отличие от других похожих видов, они способных перемещаться как по воздуху, так и по воде одинаково хорошо. После изучения характеристик движений крыльев кайр и тупиков, ученые объяснили данный феномен.

Для оценки полета чистиковых применялись «числа Струхаля», описывающие частоту импульсов, с помощью которых тело передвигает само себя. Для нормального полета любой птице нужно попасть в определенный узкий диапазон импульсов, чтобы одновременно оставаться в воздухе, но не тратить при этом слишком много энергии. Чистиковым видам птиц это удается хорошо, но при этом, ныряя под воду во время охоты за рыбой, крылья не перестают двигаться, а выполняют роль плавников. Их движения замедляются примерно на 50%, что помогает кайрам и тупикам сохранить энергию во время плавания.

Карташов Тимур