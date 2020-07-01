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Алкоголь в умеренных количества может улучшить память и интеллект пожилых людей

Вчера, 19:06

У женщин и мужчин возрастом около 62 лет умственные способности стали лучше после употребления алкоголя нормированными порциями.

Алкоголь может быть полезен только в умеренных количествах, а при чрезмерном потреблении оказывает разрушительное влияние на мозг, сосуды и внутренние органы; Фото: depositphotos

Алкоголь может быть полезен только в умеренных количествах, а при чрезмерном потреблении оказывает разрушительное влияние на мозг, сосуды и внутренние органы; Фото: depositphotos

 Исследователи из США и Китая на базе Университета Джорджии в течение 12 лет наблюдали за состоянием 19 887 добровольцев, чей возраст в среднем составлял 62 года. Согласно условиям исследования, люди должны были употреблять алкоголь в умеренных количествах, где норма – 15 юнитов на две недели для мужчин, 8 юнитов для женщин. Юнит – это измерительная единица крепости спиртного напитка в зависимости от размера порции. Так, например:

- 125 мл вина крепостью 12% - это 1,5 юнита

- 175 мл вина крепостью 12% - это 2,1 юнита

- 250 мл вина крепостью 12% - это 3 юнита

- 330 мл пива крепостью 5,5% - это 1,7 юнита

- 440 мл пива крепостью 5,5% - это 2 юнита

Другими словами, по условиям задания участники могли пить алкоголь в малых порциях, но чаще, или в несколько больших, но реже. По итогам наблюдения удалось установить, что умеренные количество алкоголя действительно может улучшить память и интеллект пожилых людей. У них медленней проходил процесс деградации памяти и когнитивных функций, который характерен для пожилых людей. Кроме того, участники, строго придерживающиеся нормы спиртного лучше владели родной речью, у них оказался больших словарный запас.


Карташов Тимур

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