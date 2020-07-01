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Янтарь помог узнать окраску насекомых возрастом 99 млн лет из Мьянмы

Сегодня, 18:15

Китайские учёные с помощью электронного микроскопа исследовали тысячи «современников» динозавров, застывших в древесной смоле.

В янтаре находят не только насекомых, но пузырьки воздуха, перья динозавров и птиц, части их тел; Фото: Pixabay

В янтаре находят не только насекомых, но пузырьки воздуха, перья динозавров и птиц, части их тел; Фото: Pixabay

 Специалисты из Института геологии и палеонтологии КАН поделились результатами исследования удивительной находки времен мелового периода. Речь о кусочках смолы из Мьянмы, где янтарь помог узнать насекомых возрастом 99 млн лет. Учёные изучали образцы под электронным микроскопом и убедились, что окаменелости сохранились невероятно хорошо – практическими такими они были и при жизни.

«Современники» динозавров почти не отличаются от насекомых, проживающих на наши дни; Фото: tass.ru

«Современники» динозавров почти не отличаются от насекомых, проживающих на наши дни; Фото: tass.ru


 Паразитические осы-блестянки, существовавшие в одно время с динозаврами, очень похожи на живых представителей семейства. Главное отличие древних ос от нынешних – сине-зеленая расцветка, украшавшая спину насекомых. Такими же яркими были многие насекомые мелового периода, среди них встречались фиолетовые и синие окраски. Но, чтобы выяснить настоящий цвет «современников» динозавров, застывших в янтаре, палеонтологи проделали большую работу. Из-за воздействия янтаря внешняя часть окраски превращается в черную, учёным пришлось распиливать и проводить химический анализ окаменелостей.


Карташов Тимур

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