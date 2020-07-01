Избыток длинных интронов – причина «быстрой эволюции» мозга

Учёные РАН изучили ДНК генов, отвечающих за скорость передачи информации, и поняли, чем мозг человека отличается от мозга млекопитающих.

Из-за недостатка длинных интронов в мозге шимпанзе они и не могут эволюционировать до уровня человека; Фото: depositphotos

Эксперты из МФТИ, занимающиеся молекулярной биологией и математикой, сообщили о результатах исследования работы человеческого мозга. Учёные РАН поняли, что человеческий головной мозг отличается от аналогичного у животных вставками внутри генов – интронами. Избыток длинных интронов в ДНК людей и есть причина «быстрой эволюции» мозга, уверены эксперты.

Дело в том, что длинные интроны обеспечивают скорость передачи нервных импульсов в ЦНС (центральной нервной системе). Благодаря этой особенности мозг получает возможность быстрее и эффективнее справляться со сложными задачами. К примеру, геномы шимпанзе и человека хоть и совпадают на 99%, но в ДНК человекообразной обезьяны не найдены участки, отвечающие за главные участки мозга, которые есть у человека. Учёные сообщают, что это различие закладывается еще во время формирования зародыша, плода в утробе матери.

Из-за того, что в ДНК шимпанзе нет достаточного количества соединительных вставок, гены во время формирования плода просто не могут считаться в той мере, как и у человека. Каждый участок генома хранит в себе множество инструкций по сборке белковых структур, и какую именно инструкция будет выбрана в очередной раз зависит как раз от длинных интронов.

Карташов Тимур