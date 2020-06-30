В Китае новый штамм свиного гриппа распространяется с 2016 года

От редактора

В Китае новый штамм свиного гриппа распространяется с 2016 года

 Представители ВОЗ взялись за изучение научной публикации китайских учёных про G4 EA H1N1.

Худеть в зрелом возрасте мешает уничтожение гормона похудения жировой тканью

Мнение

Худеть в зрелом возрасте мешает уничтожение гормона похудения жировой тканью

 Это происходит вне зависимости от менопаузы или беременности, сообщают ученые из Швеции.

Парное молоко может содержать устойчивые к антибиотикам бактерии

Мнение

Парное молоко может содержать устойчивые к антибиотикам бактерии

 Хранение непастеризованного, сырого молока при комнатной температуре делает его непригодным к…

Сюжеты:

Парное молоко может содержать устойчивые к антибиотикам бактерии Соловьёв открыто предъявил претензии Собчак после интервью с Анной Шафран Худеть в зрелом возрасте мешает уничтожение гормона похудения жировой тканью В Китае новый штамм свиного гриппа распространяется с 2016 года В Sohu считают российский ионный двигатель козырем в освоении дальнего космоса Влюблённым парам полезнее спать вместе, чем по отдельности Анализ метаболизма по моче поможет выбрать подходящую диету Жители Сибири начали использовать ездовых собак более 9 500 лет назад Иммунная система матерей запоминает детей иммунологически Препарат из США может «разбудить» и уничтожить ВИЧ Из алкоголя сделают щадящее лекарство с аминокислотами Ожирение в пожилом возрасте связали с развитием слабоумия
Главная страница | Наука | Парное молоко может содержать устойчивые к антибиотикам бактерии

Парное молоко может содержать устойчивые к антибиотикам бактерии

Сегодня, 22:43

Хранение непастеризованного, сырого молока при комнатной температуре делает его непригодным к употреблению, сообщают учёные из Университета Калифорнии.

Исследователи из США опровергли знаменитый миф о том, что парное и сырое молоко полезнее пастеризованного; Фото: Pixabay

Исследователи из США опровергли знаменитый миф о том, что парное и сырое молоко полезнее пастеризованного; Фото: Pixabay

 Неожиданную опасность обнаружили учёные из Университета Калифорнии в Дэвисе при исследовании свойств непастеризованного молока. Оказывается, парное молоко может содержать устойчивые к антибиотикам бактерии, которые размножаются при комнатной температуре. Для установления этого факта были изучены 2 034 образца молока из магазинов США, среди которых были пастеризованное, сырое, высокотемпературно пастеризованное и ультрапастеризованное. Высокие уровни живых бактерий в холодном непастеризованном молоке не представляли опасности до тех пор, пока не начали стремительно размножаться при нагревании.

Учёные делают вывод, что для того, чтобы сырое молоко приносило пользу, его необходимо обязательно хранить при низкой температуре. Однако специалисты тут же разрушили популярный миф о том, что парное молоко богато полезными бактериями – даже при правильном хранении их количество не сильно отличается от того, что есть в пастеризованном молоке.


Карташов Тимур

Подписаться:

Поделиться:

Новости по теме
Молоко генномодифицированных коз может стать лекарством от рака
Молоко генномодифицированных коз может стать лекарством от рака

 Противораковые компоненты данного молока запускают ответ организма на опухоль на клеточном и иммунном уровнях.

Ученые из США «испугали» актинобактерии и заставили вырабатывать антибиотик
Ученые из США «испугали» актинобактерии и заставили вырабатывать антибиотик

 Только из-за угрозы бактерии производят гормон авенолид, обладающий антибактериальными свойствами.

Доброжелательность к людям на 45% зависит от наследственности
Доброжелательность к людям на 45% зависит от наследственности

 Восприятие тёплого отношения к себе от других зависит от генетики на 21, сообщают учёные из США.

Самое интересное
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация, предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими, а также, независимыми авторами и редакциями, допущенными к самостоятельной публикации материалов на портале. Vladtime.ru - это сервис-площадка для авторов независимых статей и средств массовой информации. Администрация сайта-сервиса vladtime.ru не несет ответственности за материалы, опубликованные авторами и редакциями СМИ на его страницах. Мнения и версии авторов, редакций, публикующихся на сервисе, является абсолютно независимыми и могут не совпадать с взглядами администрации сайта. Материалы, не соответствующие законодательству Российской Федерации, запрещены к публикации на страницах сайта. Получить возможность для самостоятельной публикации эксклюзивных материалов на сайте может каждый автор или союз авторов в форме редакции, соответсвующие правилам площадки. Начать публиковать материалы на сервисе можно, написав нам запрос на адрес электронной почты с кратким описанием авторского опыта. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала и автора со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки. Пользователь, заметивший возможные нарушения законодательства или интелектуальных прав авторами сайта, может обратится к администрации через адрес электронной почты с пометкой "модерация страниц".



© 2009-2019 VladTime.ru - новости