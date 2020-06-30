Хранение непастеризованного, сырого молока при комнатной температуре делает его непригодным к употреблению, сообщают учёные из Университета Калифорнии.

Исследователи из США опровергли знаменитый миф о том, что парное и сырое молоко полезнее пастеризованного; Фото: Pixabay

Неожиданную опасность обнаружили учёные из Университета Калифорнии в Дэвисе при исследовании свойств непастеризованного молока. Оказывается, парное молоко может содержать устойчивые к антибиотикам бактерии, которые размножаются при комнатной температуре. Для установления этого факта были изучены 2 034 образца молока из магазинов США, среди которых были пастеризованное, сырое, высокотемпературно пастеризованное и ультрапастеризованное. Высокие уровни живых бактерий в холодном непастеризованном молоке не представляли опасности до тех пор, пока не начали стремительно размножаться при нагревании.

Учёные делают вывод, что для того, чтобы сырое молоко приносило пользу, его необходимо обязательно хранить при низкой температуре. Однако специалисты тут же разрушили популярный миф о том, что парное молоко богато полезными бактериями – даже при правильном хранении их количество не сильно отличается от того, что есть в пастеризованном молоке.

Карташов Тимур