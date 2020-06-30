Майя могли покинуть город Тикал из-за токсичного отравления водоемов

В двух резервуарах с водой возле руин построек найдены следы ртути, сообщают исследователи из Университета Цинциннати.

ДНК анализ водорослей со дна водоёмов доказал, что вода в них была непригодной для питья; Фото: Pixabay

Десятки лет археологи гадали, почему жители древней цивилизации майя покинули благоустроенный и большой город Тикал в I — IX веках нашей эры. Казалось бы, поселение переживало свой подъем, а жило там порядка 200 тысяч человек. Но новое исследование резервуаров с водой у развалин города приоткрывает завесу тайны – майя могли покинуть Тикал из-за токсичного отравления водоёмов. Именно такую теорию выдвинули авторы исследования из Университета Цинциннати.

Причиной ртутного загрязнения могло быть сакральное почитание древней цивилизацией ярко-красного цвета. Чтобы добиться необходимого оттенка майя, сами того не осознавая, использовали богатую опасной ртутью киноварь. Но ярко-красный пигмент надолго не задерживался в росписи зданий, а с ливнями смывался в водоёмы. Умирала живность в реках, болели жители, но майя продолжали наносить священный красный цвет в качестве фресок.

Впрочем, эта теория может быть подвергнута критике, ведь в других водоёмах возле Тикала содержалась вода нормального качества, а, следовательно, майя незачем было покидать город. Но, возможно, в прошлом те резервуары с водой были пересохшими из-за засухи, и люди вынуждены были искать новое место жительства.

Карташов Тимур