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Ручные макаки и дети до 3-5 лет обладают похожими способностями к математике и языку

Сегодня, 20:20

При наличии опыта обезьяны способны проявлять сообразительность и способность к рекурсивному мышлению, подтвердили учёные из США.

Взрослые люди сделали больше ошибок в запоминании последовательности предметов, чем дети и макаки; Фото: Pixabay

Взрослые люди сделали больше ошибок в запоминании последовательности предметов, чем дети и макаки; Фото: Pixabay

 Исследовательская группа учёных США из Гарварда, Университета Карнеги — Меллона и Университета Беркли решила проверить способности к рекурсивному мышлению у людей и приматов. Способность размышлять при решении задач с помощью рекурсии это значит видеть вещь в себе, благодаря этому принципу существуют математические и лингвистические науки. Ранее считалось, что только люди могут размышлять подобным образом. Учёные протестировали 3 ручные макаки, 50 детей 3-5 лет, 37 коренных жителей индейского племени Амазонки. Выяснилось, что ручные обезьяны и дети-участники теста обладают похожими способностями к математике и языку – обе группы способны мыслить рекурсивно.

Эксперты объясняют результаты испытаний тем, что приматы действительно могут проявлять сообразительность, но только в тех случаях, когда у них есть достаточный опыт. Испытуемые макаки часто во время теста часто пытались использовать простой, последовательный способ решения задач вместо рекурсивного, но после положительной стимуляции выполняли задания на том уже уровне, что и дети.

В то же время взрослые люди любой культурной принадлежности использовали рекурсивное мышление спонтанно. При этом в отличие от детей и обезьян, взрослые делали больше ошибок, когда задание предполагало запоминание последовательности предметов. Учёные считают, что плохая кратковременная память у взрослых людей также связана с развитой способностью к рекурсивному мышлению.


Карташов Тимур

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