В Китае новый штамм свиного гриппа распространяется с 2016 года

От редактора

В Китае новый штамм свиного гриппа распространяется с 2016 года

 Представители ВОЗ взялись за изучение научной публикации китайских учёных про G4 EA H1N1.

Худеть в зрелом возрасте мешает уничтожение гормона похудения жировой тканью

Мнение

Худеть в зрелом возрасте мешает уничтожение гормона похудения жировой тканью

 Это происходит вне зависимости от менопаузы или беременности, сообщают ученые из Швеции.

Парное молоко может содержать устойчивые к антибиотикам бактерии

Мнение

Парное молоко может содержать устойчивые к антибиотикам бактерии

 Хранение непастеризованного, сырого молока при комнатной температуре делает его непригодным к…

Сюжеты:

Парное молоко может содержать устойчивые к антибиотикам бактерии Соловьёв открыто предъявил претензии Собчак после интервью с Анной Шафран Худеть в зрелом возрасте мешает уничтожение гормона похудения жировой тканью В Китае новый штамм свиного гриппа распространяется с 2016 года В Sohu считают российский ионный двигатель козырем в освоении дальнего космоса Влюблённым парам полезнее спать вместе, чем по отдельности Анализ метаболизма по моче поможет выбрать подходящую диету Жители Сибири начали использовать ездовых собак более 9 500 лет назад Иммунная система матерей запоминает детей иммунологически Препарат из США может «разбудить» и уничтожить ВИЧ Из алкоголя сделают щадящее лекарство с аминокислотами Ожирение в пожилом возрасте связали с развитием слабоумия
Главная страница | Наука | Худеть в зрелом возрасте мешает уничтожение гормона похудения жировой тканью

Худеть в зрелом возрасте мешает уничтожение гормона похудения жировой тканью

Сегодня, 19:26

Это происходит вне зависимости от менопаузы или беременности, сообщают ученые из Швеции.

Разложение гормона похудения в зрелости происходит у человека, но не у животных; Фото: Pixabay

Разложение гормона похудения в зрелости происходит у человека, но не у животных; Фото: Pixabay

 Исследователи из Каролинского института в течение десятка лет изучали обменные процессы в организме человека и животных. Благодаря этому учёные установили определённую зависимость между похудением и старостью. Оказывается, худеть в зрелом возрасте мешает уничтожение гормона похудения жировой тканью. Причем, подобный механизм есть только у человека, у животных его не обнаружили.

Эксперты отмечают, что разложение гормона, сжигающего жиры, происходит вне зависимости менопаузы или беременности – это нормальный результат старения тела. Замедленный обмен веществ в организме влияет не только на повышение массы тела вплоть до ожирения, но и развитие атеросклероза, а также на скорость выздоровления от простуды.

Сам факт того, что в жировой ткани происходят настолько важные для здоровья процессы, поразителен для учёных, ведь ранее липидные клетки считались неактивными. Шведские исследователи сообщают, что теперь необходимо понять, как искусственным способом контролировать накопление жира.


Карташов Тимур

Подписаться:

Поделиться:

Новости по теме
Фадеев показал фото после похудения на 100 кг
Фадеев показал фото после похудения на 100 кг

Продюсер пока не раскрывает секрет своего похудения.

Анализ метаболизма по моче поможет выбрать подходящую диету
Анализ метаболизма по моче поможет выбрать подходящую диету

 Понимание скорости обмена веществ в организме поможет худеющим избежать ошибок в питании, считают учёные.

Препарат из США может «разбудить» и уничтожить ВИЧ
Препарат из США может «разбудить» и уничтожить ВИЧ

 Часто вирус иммунодефицита человека скрывается в клетках организма, потому для его выявления необходима активация патогена, читают учёные.

Самое интересное
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация, предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими, а также, независимыми авторами и редакциями, допущенными к самостоятельной публикации материалов на портале. Vladtime.ru - это сервис-площадка для авторов независимых статей и средств массовой информации. Администрация сайта-сервиса vladtime.ru не несет ответственности за материалы, опубликованные авторами и редакциями СМИ на его страницах. Мнения и версии авторов, редакций, публикующихся на сервисе, является абсолютно независимыми и могут не совпадать с взглядами администрации сайта. Материалы, не соответствующие законодательству Российской Федерации, запрещены к публикации на страницах сайта. Получить возможность для самостоятельной публикации эксклюзивных материалов на сайте может каждый автор или союз авторов в форме редакции, соответсвующие правилам площадки. Начать публиковать материалы на сервисе можно, написав нам запрос на адрес электронной почты с кратким описанием авторского опыта. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала и автора со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки. Пользователь, заметивший возможные нарушения законодательства или интелектуальных прав авторами сайта, может обратится к администрации через адрес электронной почты с пометкой "модерация страниц".



© 2009-2019 VladTime.ru - новости