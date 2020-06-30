Это происходит вне зависимости от менопаузы или беременности, сообщают ученые из Швеции.

Разложение гормона похудения в зрелости происходит у человека, но не у животных; Фото: Pixabay

Исследователи из Каролинского института в течение десятка лет изучали обменные процессы в организме человека и животных. Благодаря этому учёные установили определённую зависимость между похудением и старостью. Оказывается, худеть в зрелом возрасте мешает уничтожение гормона похудения жировой тканью. Причем, подобный механизм есть только у человека, у животных его не обнаружили.

Эксперты отмечают, что разложение гормона, сжигающего жиры, происходит вне зависимости менопаузы или беременности – это нормальный результат старения тела. Замедленный обмен веществ в организме влияет не только на повышение массы тела вплоть до ожирения, но и развитие атеросклероза, а также на скорость выздоровления от простуды.

Сам факт того, что в жировой ткани происходят настолько важные для здоровья процессы, поразителен для учёных, ведь ранее липидные клетки считались неактивными. Шведские исследователи сообщают, что теперь необходимо понять, как искусственным способом контролировать накопление жира.

Карташов Тимур