Это происходит вне зависимости от менопаузы или беременности, сообщают ученые из Швеции.
Исследователи из Каролинского института в течение десятка лет изучали обменные процессы в организме человека и животных. Благодаря этому учёные установили определённую зависимость между похудением и старостью. Оказывается, худеть в зрелом возрасте мешает уничтожение гормона похудения жировой тканью. Причем, подобный механизм есть только у человека, у животных его не обнаружили.
Эксперты отмечают, что разложение гормона, сжигающего жиры, происходит вне зависимости менопаузы или беременности – это нормальный результат старения тела. Замедленный обмен веществ в организме влияет не только на повышение массы тела вплоть до ожирения, но и развитие атеросклероза, а также на скорость выздоровления от простуды.
Сам факт того, что в жировой ткани происходят настолько важные для здоровья процессы, поразителен для учёных, ведь ранее липидные клетки считались неактивными. Шведские исследователи сообщают, что теперь необходимо понять, как искусственным способом контролировать накопление жира.