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Корейские учёные смогли добыть золото из электронного мусора

Сегодня, 17:42

Дешёвый полимер при добавлении в кислоту во время переработки материнских плат и старых устройств отделяет драгоценный металл от отходов.

Себестоимость полимера всего 5 долларов, а «добыть» золота он может на 64 доллара; Фото: depositphotos

Себестоимость полимера всего 5 долларов, а «добыть» золота он может на 64 доллара; Фото: depositphotos

 Проблема эффективной переработки отходов одна из главнейших в современной науке, целями учёных являются и сохранение экологии незагрязненной, и экономия полезных земных ресурсов. Корейские учёные из KAIST смогли решить обе эти проблемы, а именно добыть золото из электронного мусора. Сделать это специалистам удалось благодаря полимеру порфину, который при добавлении во время переработки может разделать атомы драгоценного металла от отходов.

Таким способом можно перерабатывать материнские платы, старые электронные устройства и их компоненты – электронный мусор помещают в кислоту, в которую добавляют также и порфин. Что бы извлечь 99% атомов золота из раствора требуется порядка получаса. Полимер после использования можно применять многократно, при этом сам он стоит не более 5 долларов, а «добывает» золота на 64 доллара.


Карташов Тимур

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