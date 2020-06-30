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Светодиодный фонарик из Британии за две недели улучает зрение людям после 40 лет

Сегодня, 17:06

Трёхминутная терапия в день способна «перезагрузить» стареющие клетки глаз, утверждают разработчики из Университетского колледжа Лондона.

На молодых участников лечение красным длинноволновым светом влияние не оказывало; Фото: depositphotos

На молодых участников лечение красным длинноволновым светом влияние не оказывало; Фото: depositphotos

 Нормальное старение человека часто сопровождается не только ухудшением памяти и проблемами с суставами, но и «падением» зрения. Изменения заметны после 40 лет, ведь в этом возрасте снижается плотность митохондрий в сетчатке глаза. Исследователи из Университетского колледжа Лондона недавно сообщили, что с помощью красного длинноволнового света можно решить эту проблему, причем для этого не нужно обращаться в больницу. Специальный светодиодный фонарик за две недели улучает зрение людям после 40 лет даже в домашних условиях, если ежедневно проводить трехминутную терапию.

Учёные из Британии объясняют, что глубокий красный цвет длинной 670 нм увеличивает выработку энергии митохондрий глаза, активирует и пробуждает клетки сетчатки. В ходе эксперимента с 24 добровольцами у людей старше 40 лет зрение улучшилось на 20%: их глаза стали лучше распознавать синие цвета, а ведь чувствительность к этому спектру теряется при старении чаще всего. При этом, ощутимый эффект терапия светодиодным фонариком оказывала именно на людей старше 40 лет, у молодых участников зрение не улучшалось.


Карташов Тимур

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