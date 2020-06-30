В Китае новый штамм свиного гриппа распространяется с 2016 года

Представители ВОЗ взялись за изучение научной публикации китайских учёных про G4 EA H1N1.

Антитела к новому типу вируса нашли как у работников свиноферм, так и у несвязанных с животноводством людей; Фото: Pixabay

Группа учёных из Китайского сельскохозяйственного университета провела, каким вирусам подвержены домашние животные на фермах в Китае. Исследователи изучили 29918 проб слизистых оболочек у убитых свиней, а также провели исследование тканей 1016 животных со следами респираторной инфекции. Благодаря этому удалось выяснить, что в Китае на фермах и за их пределами с 2016 года распространяется новый штамм свиного гриппа, получивший название G4 EA H1N1.

Специалисты также взяли анализы у 338 людей, работающих на свинофермах, и нашли у 10,4% из них антитела уже новому штамму H1N1. Интересно, что иммунитет уже активировал защитный механизм против G4 EA H1N1 и у 4,4% из 230 людей, которые никак не связаны с работой в животноводстве.

Кристиан Линдмайер, являющийся официальным представителем ВОЗ, на брифинге в Женеве сообщил, что Всемирная организация здравоохранения изучит данные научной публикации про G4 EA H1N1.

Карташов Тимур