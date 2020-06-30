Биолог назвал причину бодрости от кофе

У некоторых людей кофеин подавляет процессы возбуждения.

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Специалисты выяснили, что кофеин действует на организм, основываясь на его индивидуальности — кого-то возбуждает, а у кого-то вызывает чувство сонливости и вялости. Биолог Игорь Смолин озвучил «АиФ» причину бодрости от напитка. За действенность кофе, по мнению ученого, отвечают аденозиновые рецепторы. Их работу блокирует кофеин, похожий по строению с аденозином, подавляющим сигналы возбуждения в организме. Следовательно после выпитой чашки кофе многие люди ощущают приток сил, и чувство усталости пропадает.

Но так бывает не у всех — на некоторых кофе действует с точностью до наоборот. В этом случае кофеин подавляет процессы возбуждения, стимулируя аденозиновые рецепторы, что вызывает слабость и сонливость.

Также ученые считают, что действие кофеина напрямую зависит от состояния печени. Если печень здорова, то он полностью перерабатывается и воздействие на организм будет менее ощутимым. Если же есть хронические заболевания органа, то кофеин в большем количестве попадет в мозг.

Положительное действие кофеина на организм человека давно известно, он снижает риск заболевания сердечно-сосудистой системы, помогает в профилактике сахарного диабета 2 типа. В любимом напитке также содержатся вещества фенилинданы, которые сумеют помочь при болезни Альцгеймера и Паркинсона.

Однако, чрезмерное употребление напитка может способствовать повышению давления, иногда вызывает чувство тревоги, провоцируя бессонницу.

Кира Соколова