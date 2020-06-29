Учёные: Размер ноги влияет на продолжительность жизни

За два года изучены 3 тыс. данных летальных случаев.
Британские ученые из Кембриджского университета провели интересный эксперимент. В течение двух лет они изучали и анализировали данные более 3 тыс. случаев летальных исходов и в результате наблюдений выяснили, что размер ноги влияет на продолжительность жизни человека.
Так, женщины с 38 размером ноги прожили дольше до — 84 лет. У мужчин длиннее жизнь у обладателей 42 размера, они доживали до 82 лет.
Короче жизнь у женщин с 35 и 41 размером ноги, они жили до 69 и 71 года соответственно. Мужчины, имеющие 45 размер, прожили до 69 лет.
Однако, все эти данные не имеют доказательной базы и публикуются в sm-news.ru, как наблюдения.
Ранее группой ученых было доказано, что на длительность жизни человека влияет наличие сильного стресса.