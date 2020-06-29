Учёные: Размер ноги влияет на продолжительность жизни

За два года изучены 3 тыс. данных летальных случаев.

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Британские ученые из Кембриджского университета провели интересный эксперимент. В течение двух лет они изучали и анализировали данные более 3 тыс. случаев летальных исходов и в результате наблюдений выяснили, что размер ноги влияет на продолжительность жизни человека.

Так, женщины с 38 размером ноги прожили дольше до — 84 лет. У мужчин длиннее жизнь у обладателей 42 размера, они доживали до 82 лет.

Короче жизнь у женщин с 35 и 41 размером ноги, они жили до 69 и 71 года соответственно. Мужчины, имеющие 45 размер, прожили до 69 лет.

Однако, все эти данные не имеют доказательной базы и публикуются в sm-news.ru, как наблюдения.

Ранее группой ученых было доказано, что на длительность жизни человека влияет наличие сильного стресса.

Специалисты полагают, что жить можно дольше, если сделать выбор в пользу здорового образа жизни и уменьшить количество стрессов. В Бостоне, в результате проведенного тестирования, ученые выяснили, что оптимистичные люди живут на 11-15% дольше.

Кира Соколова