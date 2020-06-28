Учёные доказали, что чёрные дыры - источник энергии

Теорию из 1969 года смогли доказать в 2020.

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Английский математик и физик Роджер Пенроуз в 1969 году предположил, что чёрные дыры — это возможный источник энергии. Его теория предлагала разделить объект на 2 части, поместить его около горизонта событий (граница притяжения даже лучей света). Затем, согласно теории, одна часть предмета всё-таки попадёт в чёрную дыру, но вторая получит дополнительную энергию.

И вот в 2020 учёные доказали эту возможность. Правда, без участия чёрной дыры. Дело в том, что в 1981 году Яков Зельдович, советский физик-ядерщик, дополнил теорию — в полом цилиндре можно «скрутить» световую волну, из-за чего будет возрастать их скорость. Одно из условий — цилиндр должен совершать минимум миллиард оборотов в секунду.

Учёные Школы физики и астрономии Университета Глазго изменили установку Зельдовича и доказали теорию Пенроуза. Вместо световых волн использовали звуковые — пенопластовое кольцо окружили микрофонами и динамиками. Пенопласт выбрали из-за хорошего поглощения звука. Экспериментаторы понижали звук до тех пор, пока он практически не исчез из слухового диапазона, но затем частота звука внезапно возросла на 30%. Яков Зельдович объяснял это особым моментом, в котором происходит «смена полярностей» и отрицательные значения меняются на положительные.

Святослав Суздальский