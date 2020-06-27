«Роскосмос» назвал двигатели недостатком Crew Dragon Маска

Вопросы вызвало их небезопасное размещение — за стенкой кабины пилотов.

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В журнале «Роскосмоса» появилась статья, критикующая частный аппарат Илона Маска. По мнению автора, в конструкции Crew Dragon есть серьёзный просчёт, способный привести к опасным последствиям и для корабля, и для экипажа.

Именно размещение двигателей системы аварийного спасения в совокупности с вредными парами вызывают тревогу в конструкции аппарата. Доказательством приводится прошлогодний случай взрыва на наземном стенде. Тем не менее эта же аварийная система была отмечена по достоинству, так как способна спасти экипаж на любом этапе выведения.

Так, хоть двигатели и стали главным недостатком, автор не забыл упомянуть и условия комфорта, важные для экипажа. Просторная кабина Crew Dragon не смогла затмить тот факт, что туалет там находится за шторкой.

Тем не менее, первая доставка астронавтов на МКС, произведённая частной компанией SpaceX, увенчалась успехом. Все остались невредимы и ничего непоправимого не произошло. Тем не менее «Роскосмос» назвал объективные проблемы, с которыми Маску придётся разобраться.

Олег Фёдоров