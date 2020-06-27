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Создана искусственная кожа на основе жидких кристаллов

Сегодня, 11:05

Новый материал может выделять и поглощать жидкость по мере надобности.

Кадр из фильма "Двухсотлетний человек"
Фото: YouTube, кадр из трейлера «Двухсотлетний человек»

Исследователи из Технического университета Эйндховена (Нидерланды) создали материал, который может впитывать и выпускать влагу по мере надобности. В Сети его уже окрестили «искусственной кожей».

По сообщению New Atlas, команда учёных во главе с Даньцин Лю обратила внимание на жидкокристаллические полимеры, использующиеся в ЖК-мониторах. Под действием радиоволн и электричества эти полимеры могут поворачиваться в пространстве, что раньше использовалось для изменения цвета на экране.

Команда Лю ввела жидкие кристаллы в пластичную основу с множеством мелких пор. Сначала полученный материал впитывал в себя жидкость, но после включения радиосигнала, начал аккуратно выпускать её через поры. Примечательно, что интенсивность «потоотделения» искусственной кожи зависела от силы радиосигнала. Это свойство позволяет без особых сложностей контролировать процесс, а это открывает уйму возможностей для применения.

Например, «потеющее» покрытие было бы крайне эффективным способ теплоотдачи у роботов. Также легко представить джойстики и перчатки виртуальной реальности, которые становились бы влажными или сухими для большего погружения.


Владимир Сотников

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