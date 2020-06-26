Радар автомобилей научили «видеть» скрытых за углом людей

Дешевый радарный датчик с помощью сигнала сможет определить любое, даже невидимое для водителя, препятствие на дороге.

Для «сканирования» территории учёные использовали допперовский радар; Фото: Pixabay





Специалисты из Принстонского университета нашли интересное применение для радара, работающего по принципу, открытому Доппером. Устройство можно использовать для обеспечения безопасности водителей и пассажиров автомобилей, ведь радар научили «видеть» людей, скрытых за углом. Работает приспособление с помощью сигнала, который отражается от предметов на пути и возвращается обратно в радар. С помощью данного устройство водитель может избежать столкновения и аварии даже в том случае, когда машина будет ехать на автопилоте.

Как отмечают учёные, радарные датчики дешевые в сравнении с лидарами, а потому вполне могут быть приспособлены для массового использования. Ранее специалисты из Принстона уже пытались создать похожую систему предотвращения ДТП, но тогда использовались лазеры. Они более дорогие и радиус охвата территории у них низкий, в то время как допперовский радар работает неплохо даже при езде по неровным поверхностям.

Карташов Тимур