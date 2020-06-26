Радар автомобилей научили «видеть» скрытых за углом людей

Дешевый радарный датчик с помощью сигнала сможет определить любое, даже невидимое для водителя, препятствие на дороге.
Специалисты из Принстонского университета нашли интересное применение для радара, работающего по принципу, открытому Доппером. Устройство можно использовать для обеспечения безопасности водителей и пассажиров автомобилей, ведь радар научили «видеть» людей, скрытых за углом. Работает приспособление с помощью сигнала, который отражается от предметов на пути и возвращается обратно в радар. С помощью данного устройство водитель может избежать столкновения и аварии даже в том случае, когда машина будет ехать на автопилоте.
Как отмечают учёные, радарные датчики дешевые в сравнении с лидарами, а потому вполне могут быть приспособлены для массового использования. Ранее специалисты из Принстона уже пытались создать похожую систему предотвращения ДТП, но тогда использовались лазеры. Они более дорогие и радиус охвата территории у них низкий, в то время как допперовский радар работает неплохо даже при езде по неровным поверхностям.