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Радар автомобилей научили «видеть» скрытых за углом людей

Вчера, 22:29

Дешевый радарный датчик с помощью сигнала сможет определить любое, даже невидимое для водителя, препятствие на дороге.

Для «сканирования» территории учёные использовали допперовский радар; Фото: Pixabay

Для «сканирования» территории учёные использовали допперовский радар; Фото: Pixabay


 Специалисты из Принстонского университета нашли интересное применение для радара, работающего по принципу, открытому Доппером. Устройство можно использовать для обеспечения безопасности водителей и пассажиров автомобилей, ведь радар научили «видеть» людей, скрытых за углом. Работает приспособление с помощью сигнала, который отражается от предметов на пути и возвращается обратно в радар. С помощью данного устройство водитель может избежать столкновения и аварии даже в том случае, когда машина будет ехать на автопилоте.

Как отмечают учёные, радарные датчики дешевые в сравнении с лидарами, а потому вполне могут быть приспособлены для массового использования. Ранее специалисты из Принстона уже пытались создать похожую систему предотвращения ДТП, но тогда использовались лазеры. Они более дорогие и радиус охвата территории у них низкий, в то время как допперовский радар работает неплохо даже при езде по неровным поверхностям.


Карташов Тимур

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