Восприятие тёплого отношения к себе от других зависит от генетики на 21, сообщают учёные из США.

Генетическая наследственность особенно ярко проявляется у женщин; Фото: Pixabay





Специалисты из Университета Аризоны выяснили, что от родителей ребёнок зависит даже в большей степени, чем предполагалось. Так, стало известно, что доброжелательность к людям на 45% зависит от наследственности, а не только от воспитания и окружения ребенка. Учёные проанализировали данные о 229 парах монозиготных близнецов и 235 парах дизиготных близнецов, оценив их способность относиться к другим людям тепло. В итоге выяснилось, что монозиготные братья и сёстры больше похожи в отношении к окружающим, чем дизиготные.

Кроме того, ученые выяснили, что способность воспринимать доброжелательное отношение к себе зависит от генетики на 21% и на 65% от личных характеристик добровольцев. При этом были различия в ответах мужчин и женщин, участвовавших в тесте – у участниц наследственность проявлялась особенно ярко. Из-за этого у женщин доброжелательность на 48% зависит от генетики, а восприятие хорошего отношения к себе – на 42%. Впрочем, учёные уточняют, что наличие генетического фактора и его выраженность еще не означает, что человек не может его контролировать.

Карташов Тимур