Совместный сон партнёров более крепкий и имеет меньше нарушений фазы быстрого сна, сообщают учёные из Германии.

Паттерны сна и движения партнёров во время сна могут синхронизироваться; Фото: depositphotos





Исследователи из Центра целостной психиатрии в Германии выяснили, почему влюблённым парам полезнее спать вместе, чем по отдельности. Специалисты решили оценить в первую очередь характеристики периодов сна у партнёров, спящих в одной кровати. В эксперименте приняли участие 12 пар мужчин и женщин, которые провели четыре ночи под наблюдением исследователей и специальных приборов, измеряющих их физические показатели. Эксперты обратили внимание на такие показатели как дыхание, сердцебиение, мышечное напряжение во время совместного сна партнёров и когда они отдыхали на разных кроватях.

В итоге немецкие учёные вывели ряд любопытных закономерностей: фраза быстрого сна проходит лучше во время совместного сна, а паттерны сна партнёров синхронизируются (то есть возникает похожее эмоциональное состояние). Однако все это проявляется только в том случае, когда отношения в парах глубокие, есть сильная эмоциональная связь. При наличии хороших отношений партнёры намного лучше отдыхают во время совместного сна, мышечное напряжение снижается, а сон становится крепче.

Карташов Тимур