Анализ метаболизма по моче поможет выбрать подходящую диету

Понимание скорости обмена веществ в организме поможет худеющим избежать ошибок в питании, считают учёные.
Специалисты из Имперского колледжа Лондона сообщили об интересном и эффективном подборе рациона питания для людей, которые долго и безуспешно пытаются сбросить вес. К сожалению, иногда недостаточно просто уменьшить размер порций и исключить все калорийные продукты – вес не уходит из-за слабого и медленного обмена веществ. Британские специалисты, считают, что анализ метаболизма организма по моче поможет выбрать подходящую диету. Эффективность такого подбора рациона питания учёные смогли доказать после исследования образцов мочи двух тысяч добровольцев.
В анализах эксперты выделили 46 метаболитов, которые образовались из-за нарушений пищеварения добровольцев. Несмотря на то, что все участники испытания в течение трёх дней питались одинаково, анализы показали, что организмы людей работают по-разному. При выборе диеты, резюмируют учёные, нужно обязательно учитывать, как быстро работает обмен веществ человека, иначе диетическое питание может существенно подкосить здоровье худеющего.