Анализ метаболизма по моче поможет выбрать подходящую диету

Понимание скорости обмена веществ в организме поможет худеющим избежать ошибок в питании, считают учёные.

В зависимости от диетологического показателя типа метаболизма человек может как худеть, так и поправляться даже на здоровом и натуральном питании; Фото: depositphotos





Специалисты из Имперского колледжа Лондона сообщили об интересном и эффективном подборе рациона питания для людей, которые долго и безуспешно пытаются сбросить вес. К сожалению, иногда недостаточно просто уменьшить размер порций и исключить все калорийные продукты – вес не уходит из-за слабого и медленного обмена веществ. Британские специалисты, считают, что анализ метаболизма организма по моче поможет выбрать подходящую диету. Эффективность такого подбора рациона питания учёные смогли доказать после исследования образцов мочи двух тысяч добровольцев.

В анализах эксперты выделили 46 метаболитов, которые образовались из-за нарушений пищеварения добровольцев. Несмотря на то, что все участники испытания в течение трёх дней питались одинаково, анализы показали, что организмы людей работают по-разному. При выборе диеты, резюмируют учёные, нужно обязательно учитывать, как быстро работает обмен веществ человека, иначе диетическое питание может существенно подкосить здоровье худеющего.

Карташов Тимур