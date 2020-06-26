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В Израиле учёные начали «взрывать» раковые клетки ультразвуком

Сегодня, 18:36

Во время эксперимента на мышах с помощью нового метода удалось уничтожить 80% клеток опухоли.

Ультразвуковой метод лечения раковых заболеваний снижает риски появления побочных эффектов; Фото: Pixabay

Ультразвуковой метод лечения раковых заболеваний снижает риски появления побочных эффектов; Фото: Pixabay


 В Тель-Авивском университете учёные в течение двух лет работали над усовершенствованием метода лечения пациентов со злокачественными опухолями. В ходе исследований особенно хорошо себя показало лечение низкочастотным ультразвуком (250 кГц), с помощью которого специалисты начали «взрывать» раковые клетки. Во время первого этапа испытаний подобного метода терапии у лабораторных мышей удалось уничтожить 80% клеток опухоли, но учёные достигли результата еще лучше.

Испытываемый в Израиле способ борьбы с опухолями заключается в следующем: ультразвук воздействовал непосредственно на везикулы (пузырьки воздуха с плотной мембраной) в опухолях. После того, как таким образом уничтожались 80% раковых клеток, вводился ген, дающий иммунитету сигнал на уничтожение остатков опухоли. Исследователи уверены, что такой комплексный подход к терапии раковых заболеваний может значительно ускорить их полное уничтожение.


Карташов Тимур

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