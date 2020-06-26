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Создан новый метод очистки морской воды от соли низкополярным растворителем

Мнение

Создан новый метод очистки морской воды от соли низкополярным растворителем

 Способ не предполагает испарения жидкости и существенно экономит энергию.

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Создан новый метод очистки морской воды от соли низкополярным растворителем

Сегодня, 17:28

Способ не предполагает испарения жидкости и существенно экономит энергию.

Использование растворителя экономит до 75% энергии при очищении воды; Фото: Pixabay

Использование растворителя экономит до 75% энергии при очищении воды; Фото: Pixabay


 Учёными из Школы инженерных и прикладных наук Колумбийского университета создан новый и нетрадиционный метод очистки морской воды от соли. До недавнего времени самым надежным способом превращения соленой воды в пресную считалась конденсация с выпариванием. Суть работы этого метода проста, но забирает много времени и энергии, ведь вода под действием нагревания медленно превращается в пар и стекает в ёмкость, оставляя после себя соль. Специалисты предложили ускорить процесс очистки воды, для чего нужно воспользоваться низкополярным растворителем диизопропиламином.

Огромный плюс этого способа в том, что при его использовании не требуются стоки, испарения и конденсация – достаточно просто смешать солёную воду с раствором. Реакция происходит даже при довольно низких температурах, где под действием диизопропиламина соль кристаллами оседает на дно. Следующий этап – извлечение кристаллов и нагревание воды до 70 °C. Под действием температуры растворитель отслаивается от воды, и после процеживания жидкость можно пить, а диизопропиламин – использовать повторно.


Карташов Тимур

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