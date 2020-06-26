Люди одомашнили кур более 7500 лет назад в Юго-Западной Азии

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Жители Сибири начали использовать ездовых собак более 9 500 лет назад

Сегодня, 16:29

Из Северо-восточной Азии питомцы и помощники людей попали на Аляску и Гренландию.

С помощью собак жители Сибири смогли охотиться и преодолевать большие расстояния в условиях Арктики; Фото: Wikimedia

С помощью собак жители Сибири смогли охотиться и преодолевать большие расстояния в условиях Арктики; Фото: Wikimedia


 На территории острова Жохова археологи нашли фрагмент челюсти ездовой собаки, которая жила среди людей более 9 500 лет назад. Находку можно считать очевидным свидетельством того, что жители Сибири начали использовать ездовых собак едва ли не одними из первых в мире. Это предположение подтверждает генетических анализ кости собаки из острова Жохова, ведь она оказалась предком тех собак, которые появились позже на Аляске и Гренландии.

Интересно, что фрагмент челюсти в Арктике нашли рядом с остатками саней, в которые, как считают исследователи, питомцев и могли впрягать. В действительности собаки это прирученные и одомашненные волки, а генетический анализ останков животного с острова Жохова показал, что для приручения была использована именно местная, сибирская порода волков. Археологи допускают, что человек начал приручение ездовых собак ещё 15 000 лет назад, но только к 9 500 годам их облик сформировался окончательно.

Судить о том, что жоховский пёс жил бок о бок с людьми учёные смогли благодаря особым вариантам генов: ген SLC25A40 позволил собаке питаться жирной пищей, CACNA1A облегчил физические нагрузки на холоде, а TRPC4 связывают с восприимчивостью к холодной погоде. Генетический анализ показывает, что жители Сибири кормили прирученных животных тем, что ели сами – крахмалистую пищу с большим количеством жира. Такой рацион не свойственен волкам в дикой природе, но собаки приспособились к перевариванию такой еды.


Карташов Тимур

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