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Астрофизики изучили новый тип неуловимых частиц Солнца

Сегодня, 15:38

С помощью подземного детектора Borexino вспышки света удалось запечатлеть в ёмкости с жидкостью.

Новые солнечные частицы могут говорить о том, что Солнце содержит много металлов; Фото: Pixabay

Новые солнечные частицы могут говорить о том, что Солнце содержит много металлов; Фото: Pixabay


 Итальянские астрофизики из Национального института ядерной физики в Милане несколько лет подряд готовились к эксперименту, целью которого было изучение характеристик вспышек на Солнце. Для этого под землёй оборудовали детектор Borexino, который фиксировал солнечное излучение с помощью специального резервуара с жидкостью, обогащенной электронами. В итоге учёные запечатлели и изучили новый тип неуловимых частиц Солнца, которые многое могут сказать о её составе.

Частиц нового типа, сопровождающих цикл CNO углерода, азота и кислорода, оказалось много – порядка 700 млн попало на сантиметр квадратный за одну секунду. Учёные считают, что в зависимости от химического и физического состава солнечного нейтрино меняется скорость солнечных частиц. Зафиксированное же излучение может говорить об относительной металличности Солнца, что, впрочем, противоречит более ранним исследованиям. Прежде чем делать окончательные выводы по этому вопросу специалисты собираются провести ряд дополнительных исследований.


Карташов Тимур

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