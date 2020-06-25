Ученые из США «испугали» актинобактерии и заставили вырабатывать антибиотик

Только из-за угрозы бактерии производят гормон авенолид, обладающий антибактериальными свойствами.

Авенолид активирует выработку антибактериального соединения – авермектина; Фото: Pixabay





Ученые из Университета Иллинойса в США в течение десяти лет работали над созданием способа производства наибольшего количества антибиотиков, а также антипаразитарных и антигрибковых соединений. Исследователи обратили свое внимание на антинобактерии, которые, как выяснилось, обладают необычными свойствами. Так, ученые «испугали» эти бактерии и заставили их вырабатывать антибиотик благодаря выделившемуся из-за стресса гормону авенолиду.

Авенолид антибактерий может выделяться только в тех условиях, когда организм пребывает в стрессе, когда ему что-то угрожает. Данный химически стабильный гормон регулирует выработку того самого антипаразитарного соединения, которое и привлекло внимание ученых. Речь идет об авермектине, уже используемом для лечения «речной слепоты» и онхоцеркоза. Сам авенолид связывается с актинобактериями таким образом, то рецептор лишается способности цепляться за ДНК. Это, в свою очередь, позволяет ограничить защитные механизмы.

Карташов Тимур