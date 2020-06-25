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Иммунная система матерей запоминает детей иммунологически

Вчера, 22:03

При нарушении процесса запоминания организм беременной женщины может отторгать плод – возникает выкидыш.

Первая и вторая беременность женщины существенно отличаются; Фото: Pixabay

Первая и вторая беременность женщины существенно отличаются; Фото: Pixabay


 Специалисты Медицинского центра детской больницы Цинциннати выяснили возможную причину возникновения выкидыша у беременных женщин. Оказалось, что иммунная система матерей запоминает детей иммунологически, этот процесс запускается уже во время первой беременности. Однако может случиться отторжение плода при молекулярных нарушениях, которые нейтрализуют экспрессию мембранных белков иммуноглобулинов PD-1 и LAG-3 (они же T-клетки памяти).

Учёные уточняют, что иммунная реакция беременной женщины отличается во время первой и второй беременностей. Когда женщина впервые вынашивает плод, её иммунитету приходится сталкиваться с чужеродными компонентами иммунитета собственного ребёнка. В ходе беременности и постоянного взаимодействия аллоантигенов происходит экспрессия иммуноглобулинов в тело матери, но также и ребёнку передаются материнские CD8 + T-клетки.

Во время второй беременности организм женщины воспринимает чужеродные компоненты развивающегося плода более толерантно. Впрочем, медики отмечают, что изменения в окружающей среде, эмоциональном или физическом состоянии беременной женщины могут внести дисбаланс в процесс беременности. Из-за сбоя организм матери может воспринять ребёнка как угрозу и инородный организм, что и может спровоцировать выкидыш. Причём произойти это может не только во время первой беременности, но и во время любой последующей.


Карташов Тимур

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