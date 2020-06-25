Соя в рационе питания улучшила память мышей с Альцгеймером

Белковый микроэлемент в соевых бобах снижает скорость деградации мозга при заболевании, выяснили японские учёные.

В дипептиде сои учёные нашли две аминокислоты – пролин и тирозин; Фото: depositphotos





Учёные из Университета Кюсю во время разработки оптимального меню для пациентов с Альцгеймером обнаружили интересные особенности соевых бобов. Эксперимент над лабораторными мышами показал, что соя в рационе питания улучшила память грызунов, у которых уже началась деградация мозга из-за болезни. Японские учёные считают, что положительный эффект бобов возможен благодаря тому, что в белках сои есть микроэлемент дипептид. Этот белковый компонент единственный из всех подобных перешел из желудка в мозг мышей без изменений.

Как правило, пептиды либо расщепляются во время процесса переваривания пищи, либо не проходят гематоэнцефалический барьер для попадания в мозг. Дипептид соевых бобов оказался исключением из правил. Эксперимент с потреблением сои продолжался в течение двух недель. В конце испытания положительные тенденции были замечены в работе как кратковременной, так и долгосрочной памяти грызунов. После дополнительных исследований учёные надеются протестировать дипептид и на людях.

Карташов Тимур