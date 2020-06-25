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Люди одомашнили кур более 7500 лет назад в Юго-Западной Азии

Сегодня, 20:01

Генетики изучили 863 образца ДНК домашних куриц и выяснили, что до сараев людей предки этих птиц жили в азиатских джунглях.

Еще Чарльз Дарвин заметил похожесть домашних кур и банкивских джунглевых; Фото: Pixabay

Еще Чарльз Дарвин заметил похожесть домашних кур и банкивских джунглевых; Фото: Pixabay


 Сейчас куры являются одним из самых распространенных видов позвоночных на планете, а численность их превышает 24 миллиарда особей. Китайские учёные из Объединённой лаборатории генетики сельскохозяйственных и природных ресурсов решили выяснить, где территориально впервые люди приручили курицу. Для этого исследователи изучили 863 образца ДНК домашних куриц, благодаря чему нашли предка этих птиц - банкивская джунглевая курица (Gallus gallus). Этот вид кур люди одомашнили более 7500 лет назад в Юго-Западной Азии.

Банкивские джунглевые куры и сейчас проживают в джунглях на территории Таиланда, Лаоса, Мьянмы и юго-западной части Китая. Исходя из изученных ДНК особей, учёные предполагают, что вид разделился 6200-12 800 лет назад. Предположительно, что куры были одомашнены людьми одними первыми из всех животных, это было сделано раньше, чем началось выращивание риса. Однако полученные результаты анализов ДНК птиц могут быть неточными, так как куры скрещивались с дикими особями в процессе одомашнивания.


Карташов Тимур

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