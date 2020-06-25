Препарат из США может «разбудить» и уничтожить ВИЧ

Часто вирус иммунодефицита человека скрывается в клетках организма, потому для его выявления необходима активация патогена, читают учёные.

Скрытые «резервуары» ВИЧ в клетках делают бесполезными лечение и вакцины; Фото: Pixabay





Специалисты из Медицинского исследовательского института SBP занялись такой проблемой лечения ВИЧ (вируса иммунодефицита человека), как наличие скрытых патогенов заболевания в клетках. Вирус «спит» и никак не проявляет себя, из-за чего затрудненно лечение заболевания. Но учёные из США разработали способ решения этой проблемы, ведь их новый препарат может «разбудить» и уничтожить ВИЧ.

Особенность работы американского препарата заключается в том, что не происходит излишняя активация иммунитета. Дело в том, что через 3-4 года после проникновения ВИЧ в иммунную систему человека, та приспосабливается к нему и, вместо уничтожения патогенов, помогает им выживать. В итоге организм истощается, а вирус переходит в «спящий» режим, не реагируя ни на какие медикаменты и способы лечения.

Учёные из США во время поиска лекарства от рака случайно обнаружили, что синтетический белок DIABLO, может активировать ВИЧ. Под действием данного белка, встроенного в структуру ДНК вируса, тот проявляет себя, начинает размножаться и благодаря этому становится открытой мишенью для уничтожения медикаментами. Пока белок был протестирован на мышах, которым вживили человеческий иммунитет, и эксперименты прошли успешно.

Карташов Тимур