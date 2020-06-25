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Главная страница | Наука | В крупных алмазах нашли следы минерала из недр Земли и астероидов

В крупных алмазах нашли следы минерала из недр Земли и астероидов

Сегодня, 17:47

Алмаз Хоупа и «Куллинан» образуются на глубине более 660 км, сообщили учёные из Американского института геммологии.

Алмаз Хоупа (Hope Diamond) имеет голубоватый оттенок из-за остатков распавшегося космического минерала; Фото: Wikimedia

Алмаз Хоупа (Hope Diamond) имеет голубоватый оттенок из-за остатков распавшегося космического минерала; Фото: Wikimedia


 Учёным и ранее было известно, что алмазы образуются при высоком давлении и на глубине, но недавно исследователи из Американского института геммологии установили интересную деталь. Оказывается, чем больше драгоценный камень, тем глубже в земной мантии он зарождается. Это удалось установить благодаря тому, что в крупных алмазах нашли следы минерала бриджманита из недр Земли и астероидов.

Бриджманит, или силикат-перовскита, один из самых распространенных, но малоизученных минералов на Земле. В первозданном виде он существует при температуре 2000 °С и под давлением сотен тысяч атмосфер с нижних слоях планеты. Получить его в природном агрегатном состоянии эксперты смогли только изучая астероиды, попавшие на Землю. Тот факт, что в бриллиантах он содержится уже в состоянии распада, готовит о том, что формирование драгоценных камней напрямую связано с выходом бриджманита на поверхность Земли.

Как предполагают учёные, распавшиеся следы минерала из недр Земли оказались в Алмазе Хоупа и «Куллинане» в ходе сложного геохимического процесса. Так, бриджманит мог попасть на планету с астероидом, оказаться на дне океана, где из-за движений тектонических плит попал в нижние слои Земли. После этого планета вернула бриджманит на поверхность в виде алмазов.


Карташов Тимур

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