Такие препараты изготавливать можно будет быстрее и дешевле, сообщают химики из Университета Огайо.

Аминокислоты из трансформированного спирта будут направленно атаковать болезнь; Фото: Pixabay





Химики из Университета Огайо рассказали о новом способе использования спиртных напитков, благодаря которому они будут не вредить здоровью, а только помогать ему. Эксперты рассказали о том, из алкоголя сделают щадящее лекарство с аминокислотами, ведь последние дешевле и быстрее производить именно из спиртного. Трансформировать спирт в аминокислоты возможно при выборочном изменении связей между углеродом и водородом и добавлении новых элементов.

Учёные продолжают работу с алкоголем на атомном уровне, ведь благодаря изменению углеродно-водородных связей есть возможность создать аминокислоты с новыми, неестественными формами. На их основе будут разработаны лекарства, воздействующие на болезнь целенаправленно, не повреждающие здоровые клетки и ткани тела. Для таких целей идеально подходят аминокислоты, которые не встречаются в организме человека, ведь такие микроэлементы не вступают в контакт с естественным обменом веществ организма.

Карташов Тимур