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Главная страница | Наука | На дне Марианской впадины обнаружили большое ртутное загрязнение

На дне Марианской впадины обнаружили большое ртутное загрязнение

Сегодня, 15:50

Найденная метилированная ртуть появляется только из-за человеческой деятельности.

Марианская впадина - вид сверху; Фото: Flickr
Марианская впадина - вид сверху; Фото: Flickr


 Исследовательская группа экологов из Китая и Франции несколько лет назад с использованием батискафа Deep Sea Warrior собрала образцы воды, почвы и глубоководных рачков на дне Марианской впадины. Для этого учёным пришлось погрузиться почти на 10 метров в толщу воды. После исследования эксперты сообщили, что обнаружили в образцах большое ртутное загрязнение. Причем, как уточняют учёные, найденная метилированная ртуть имеет антропогенное происхождение, то есть появилась в Марианской впадине из-за деятельности человека.

Экологи пока не знают, как оценивать находку, ведь она уникальна. Ранее образцы ртути обнаруживали только в верхних слоях океана, из-за чего считалось, что виды рыб, проживающих на глубине, защищены от воздействия токсинов. Теперь же учёные будут пересматривать свои сведения, ведь отравление рыб угрожает и людям, которые употребляют морепродукты в пищу.


Карташов Тимур

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