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Учёные собираются лечить болезнь Паркинсона генной терапией

Сегодня, 14:06

Биологам удалось вырастить много новых нервных клеток.

люди

Фото: wikipedia и pixabay

Группа ученых из США и Китая провели успешный эксперимент по лечению аналога болезни Паркинсона на мышах. Специалистам удалось заблокировать работу гена, который не дает формироваться новым нервным клеткам в поврежденных участках мозга с помощью генной терапии. Грызуны полностью избавились от симптомов болезни путем восполнения достаточного количества нейронов, сообщает издание Nature.

«Мы очень удивились, что смогли вырастить так много нервных клеток с помощью такой простой методики», — сообщил биолог из Калифорнийского университета Сяндун Фу.

Во время эксперимента исследовали множество генов, способных управлять жизненным циклом нервных клеток и вспомогательные тельца мозга, обладающие защитной функцией нейронов. Ученые пришли к выводу, что извлечение специального белка из генома астроцитов привело к преобразованию телец мозга в полноценные новые нейроны, которые заместили погибшие клетки.

Исследователи надеются, что скоро смогут приступить к клиническим испытаниям на добровольцах.

Отметим, что много лет ученые всего мира безуспешно пытаются создать действенный препарат лечения болезни Паркинсона. Имеющиеся на сегодня лекарства способны лишь справиться с некоторыми симптомами на начальной стадии заболевания.


Кира Соколова

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