Учёные собираются лечить болезнь Паркинсона генной терапией

Биологам удалось вырастить много новых нервных клеток.
Группа ученых из США и Китая провели успешный эксперимент по лечению аналога болезни Паркинсона на мышах. Специалистам удалось заблокировать работу гена, который не дает формироваться новым нервным клеткам в поврежденных участках мозга с помощью генной терапии. Грызуны полностью избавились от симптомов болезни путем восполнения достаточного количества нейронов, сообщает издание Nature.
Во время эксперимента исследовали множество генов, способных управлять жизненным циклом нервных клеток и вспомогательные тельца мозга, обладающие защитной функцией нейронов. Ученые пришли к выводу, что извлечение специального белка из генома астроцитов привело к преобразованию телец мозга в полноценные новые нейроны, которые заместили погибшие клетки.
Исследователи надеются, что скоро смогут приступить к клиническим испытаниям на добровольцах.
Отметим, что много лет ученые всего мира безуспешно пытаются создать действенный препарат лечения болезни Паркинсона. Имеющиеся на сегодня лекарства способны лишь справиться с некоторыми симптомами на начальной стадии заболевания.