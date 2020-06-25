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Ученые создали пластырь для операций на внутренних органах

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Ученые создали пластырь для операций на внутренних органах

Его можно легко снять без повреждения тканей.

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Ученые создали пластырь для операций на внутренних органах

Сегодня, 11:03

Его можно легко снять без повреждения тканей.

врачи

Фото: Pexels и wikipedia

Ученые США из института в Массачусетсе создали пластырь на основе разработанного в прошлом году клея. Его смогут применять хирурги на внутренних органах для быстрого склеивания биологических тканей, чтобы предотвратить разрывы в сердце, в легких и в кишечнике. Также с помощью клейкой ленты на органах можно будет крепить составляющие имплантов во время операции, сообщает американский журнал Proceedings of the National Academy of Sciences.

Новый пластырь можно легко снять без повреждения основной ткани с помощью специального раствора. Сюаньхэ Чжао, участвовавший в разработках, называет пластырь безболезненным и сообщает, что снять его или поменять местоположение можно по первому требованию и совершенно безболезненно.

Исследования клейкой ленты проводились на внутренних органах свиньи. Ученые считают, что дозаторы с изобретенным клеем в скором будущем появятся во всех операционных.


Кира Соколова

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