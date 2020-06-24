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Главная страница | Наука | Ухудшение климата из-за извержения вулкана на Аляске ускорило падение Римской империи

Ухудшение климата из-за извержения вулкана на Аляске ускорило падение Римской империи

Вчера, 22:58

Плохая погода привела к неурожаям, экономическому кризису и болезням в Средиземноморье, что спровоцировало гражданский конфликт.

Фото: Flickr
Фото: Flickr


 Ученые из Европы и США опубликовали результаты научной работы влияния извержения вулкана Окмок на Аляске в 43 году нашей эры на климатические условия Средиземноморья. Исследователи считают, что ухудшение климата из-за извержения вулкана ускорило падение Римской империи, так как именно плохая погода стала причина гибели урожая и людей. В Римской республике возрастали народное недовольство и волнения, которые в 44 году нашей эры вылились убийство Гая Юлия Цезаря и гражданский конфликт.

Дело в том, что политическом изменениям в Древнем Риме предшествовало резкое похолодание, которое, впрочем, затронуло всю Европу и даже Азию. Однако именно Римскую империю климатические изменения затронули сильнее всего, ведь из-за похолодания пришлось сократить добычу свинца и серебра в Гренландии. Это напрямую отразилось на экономике республики того времени. В сочетании с холодным летом, уничтожением урожая чрезмерно обильными осадками и болезнями населения климатические изменения имели катастрофические последствия для Древнего Рима.


Карташов Тимур

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