Ухудшение климата из-за извержения вулкана на Аляске ускорило падение Римской империи

Плохая погода привела к неурожаям, экономическому кризису и болезням в Средиземноморье, что спровоцировало гражданский конфликт.

Фото: Flickr





Ученые из Европы и США опубликовали результаты научной работы влияния извержения вулкана Окмок на Аляске в 43 году нашей эры на климатические условия Средиземноморья. Исследователи считают, что ухудшение климата из-за извержения вулкана ускорило падение Римской империи, так как именно плохая погода стала причина гибели урожая и людей. В Римской республике возрастали народное недовольство и волнения, которые в 44 году нашей эры вылились убийство Гая Юлия Цезаря и гражданский конфликт.

Дело в том, что политическом изменениям в Древнем Риме предшествовало резкое похолодание, которое, впрочем, затронуло всю Европу и даже Азию. Однако именно Римскую империю климатические изменения затронули сильнее всего, ведь из-за похолодания пришлось сократить добычу свинца и серебра в Гренландии. Это напрямую отразилось на экономике республики того времени. В сочетании с холодным летом, уничтожением урожая чрезмерно обильными осадками и болезнями населения климатические изменения имели катастрофические последствия для Древнего Рима.

Карташов Тимур