«Укрывательство» организмом опасной болезни может быть причиной устойчивости туберкулёзных микобактерий к вакцинам.

Фото: Wikipedia





Интересный феномен открыли индийские учёные из Международного центра генной инженерии и биотехнологий в Нью-Дели во время исследования лёгочных тканей. Было обнаружено, что мезенхимные стволовые клетки лёгких скрывают и защищают бактерии туберкулёза как от реакции иммунитета, так и от медикаментов и вакцин. Эта необычное явление объясняет то, что противотуберкулёзные препараты хорошо справляются с микобактериями в лаборатории, но не в организме человека.

«Укрывательство» организмом опасной болезни, как считают учёные, могло произойти из-за неудачной попытки макрофагов поглотить вредоносные бактерии – туберкулёзная палочка не поддалась перевариванию. В итоге микобактерии начали жить и размножаться в жировой и прочей соединительной ткани, пользуясь тем, что у неё есть защита от иммунной реакции. Однако когда учёные поняли причину устойчивости туберкулёза и его связь с мезенхимными стволовыми клеткам, то им удалось ускорить переваривание в клетках и уничтожить до 96% популяции микобактерий.

Для этого исследователи заблокировали на поверхности стволовых клеток белки ABCC1 и ABCG2 и воздействовали обычными противотуберкулёзными препаратами, изониазидом и рифампицином. Пока эксперименты проводились на заражённых летучих мышах, которых учёные успешно вылечили, но, вероятно, в будущем мезенхимные стволовые клетки перестанут быть «укрытием» для туберкулёза и у человека.

Карташов Тимур