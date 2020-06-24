Старческая деменция случается на 31% чаще у людей с большим избыточным весом, чем у тех, чья масса тела в пределах нормы, сообщили авторы проекта ELSA.

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Медики из Британии запустили проект ELSA, изучающий процессы старения, в нем приняли участие несколько тысяч человек. Анализируя статистические данные, полученные за последние 15 лет наблюдения за добровольцами, исследователи пришли к выводу, что вес и старческое слабоумие связаны. Ожирение в пожилом возрасте связали с развитием слабоумия, ведь у людей с индексом избыточной массы тела (ИМТ) более 30 пунктов деменция случалась на 31% чаще, чем участников с нормальным весом. Причем, у женщин риск развития заболевания из-за ожирения больше – 39%.

Феномен зависимости лишнего жира и когнитивных проблем в старческом организме пока не понятен ученым до конца, но исследования продолжаются. Согласно одной из теорий, жировые клетки могут вырабатывать сигнальные молекулы, повышающие давление сосудах и мешающие нормальной работе мозга.

Карташов Тимур