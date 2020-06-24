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Нанопластик накапливается в растениях и портит урожай

Вчера, 20:10

Из-за пластиковых частиц корни растений стали короче, а биомасса меньше, что доказал эксперимент.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay


 Учёные из Университета Массачусетса вместе с коллегами из Китая провели эксперимент на лабораторном растении - резуховидке таля. Целью научной работы была проверка того, может ли нанопластик через почву проникать в растения и способен ли вообще оказывать какое-либо воздействие. Выяснилось, что микроскопические частицы пластика легко проникли в растение и негативно воздействовали на него. Ученые пришли к выводу, что нанопластик действительно накапливается в растениях и портит урожай – его масса уменьшается, а корни растений укорачиваются, из-за чего они недополучают влаги и питательные вещества.

Проникновение пластика в растение зависит от электрического заряда их поверхности, уточняют специалисты. Так, негативно и положительно заряженные пластиковые частицы смогли проникнуть в растительный организм и аккумулироваться внутри. После седьмой недели эксперимента стало ясно, что растения, «зараженные» нанопластиком, стали расти хуже, а также были более тонкими и слабыми. Ученые предполагают, что в лабораторных условиях удалось воссоздать то, каким будет урожай на сельскохозяйственных угодьях, если заражение почвы, воды и воздуха пластиком продолжится с нынешним огромным темпом.


Карташов Тимур

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