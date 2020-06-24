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Найден белок, безопасно восстанавливающий сердце после инфаркта

Вчера, 19:03

MANF вырабатывается организмом человека, а ученые собираются создать на его основе лекарство, лечащее после сердечного приступа.

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay


 Ученые из Университета Сан-Диего сообщили о результатах исследований проблем людей, переживших сердечный приступ. В ходе научной работы специалистами из США найден белок MANF, безопасно восстанавливающий сердце после инфаркта. Он вырабатывается организмом человека, заживляя сердце и регулируя поток кислорода, вместе с этим снижая уровень стресса в клетках сердца. Ученые считают, создание лекарственного препарата на основе данного белка может заменить нынешний, не самый безопасный способ лечения после инфаркта стентирование.

Дело в том, кардиологи для того, чтобы открыть артерии сердца, заблокированные после сердечного приступа, устанавливают в них особое устройство стент. Трубка вводится в артерию и надувается воздухом, из-за чего кровеносный сосуд раскрывается. Однако во время этого процесса клетки сердца испытывают сильный стресс из-за внезапного всплеска кислорода. В связи с этим некоторые клетки умирают, повреждение сердца только усиливается. Лекарство на основе белка MANF способно решить эту проблему, сообщают эксперты. В ближайшее время начнется исследование действия белка на свиньях, так как их сердца наиболее напоминают человеческие.


Карташов Тимур

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