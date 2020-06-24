Длиннохвостые синицы избегают инцеста благодаря голосу

Хоть птицы селятся вместе и сообща выращивают потомство, близкие родственники пернатых не скрещиваются друг с другом.

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Орнитологи из Кембриджского университета подробнее изучили поведение длиннохвостых синиц, известных как ополовники, и выяснили, как эти птицы избегают скрещивания между близкими родственниками. У этого вида пернатых действительно низкий уровень близкородственного инцеста, ведь во время наблюдения за 609 парами ополовников только 3 состояли из родственников первого и второго порядка. Как выяснилось, длиннохвостые синицы избегают скрещивания между родственниками благодаря голосу птицы способны распознавать родственников первого порядка, то есть родителей и детей, по звукам, которые те издают.

Голоса родственных ополовников очень похожи, эта особенность у них закладывается на ранних этапах взросления. Так, во время брачного периода, синицы издают особые звуки позывки, но самцы и самки избегают особей, чьи голоса похожи на их собственные. Скрещивание между ближайшими родственниками несет огромную опасность для любого вида, ведь потомство, рожденное от такой связи, накапливает в себе генетические мутации и часто нежизнеспособно. Распознавание партнера по голосу обеспечило многим животным выживаемость, особенно если они, как длиннохвостые синицы, живут большими семейными группами.

Карташов Тимур