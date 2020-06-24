Создан самый прочный электролит для батареи с керамикой и графеном

От редактора

Создан самый прочный электролит для батареи с керамикой и графеном

 Твердые электролиты намного безопаснее и практичнее, чем жидкие аналоги.

Российские ученые создали антивирусную пропитку для ткани на основе наносеребра

Мнение

Российские ученые создали антивирусную пропитку для ткани на основе наносеребра

 Антимикробные свойства серебра обеспечивают длительную и надежную защиту от вирусов.

В тибетском леднике нашли 28 неизвестных вирусов

Мнение

В тибетском леднике нашли 28 неизвестных вирусов

 В горах Кунлун группа учёных из России, США и Италии собрала образцы горных пород для детального…

Сюжеты:

Длиннохвостые синицы избегают инцеста благодаря голосу Продолжительность жизни зависит от скорости накопления генетических мутаций Врачи объяснили, почему с «аллергией на солнце» опасно загорать Люди начали болеть корью с VI века до н.э. из-за контакта с зараженным скотом В России разрабатывают метод кодирования 6G-сетей В ДНК ирландского вельможи обнаружили следы инцеста первой степени У всех профессиональных футболистов есть скрытые травмы, но это не влияет на их игру Спирт делает червей менее привлекательными друг для друга Блондины живут дольше и болеют меньше, чем брюнеты и шатены Мороженое научились создавать с помощью углекислого газа Пластиковые дожди могут нанести вред легким человека Ученые определили характер людей, скупавших туалетную бумагу в марте
Главная страница | Наука | Длиннохвостые синицы избегают инцеста благодаря голосу

Длиннохвостые синицы избегают инцеста благодаря голосу

Сегодня, 18:07

Хоть птицы селятся вместе и сообща выращивают потомство, близкие родственники пернатых не скрещиваются друг с другом.

Фото: Wikipedia
Фото: Wikipedia


 Орнитологи из Кембриджского университета подробнее изучили поведение длиннохвостых синиц, известных как ополовники, и выяснили, как эти птицы избегают скрещивания между близкими родственниками. У этого вида пернатых действительно низкий уровень близкородственного инцеста, ведь во время наблюдения за 609 парами ополовников только 3 состояли из родственников первого и второго порядка. Как выяснилось, длиннохвостые синицы избегают скрещивания между родственниками благодаря голосу птицы способны распознавать родственников первого порядка, то есть родителей и детей, по звукам, которые те издают.

Голоса родственных ополовников очень похожи, эта особенность у них закладывается на ранних этапах взросления. Так, во время брачного периода, синицы издают особые звуки позывки, но самцы и самки избегают особей, чьи голоса похожи на их собственные. Скрещивание между ближайшими родственниками несет огромную опасность для любого вида, ведь потомство, рожденное от такой связи, накапливает в себе генетические мутации и часто нежизнеспособно. Распознавание партнера по голосу обеспечило многим животным выживаемость, особенно если они, как длиннохвостые синицы, живут большими семейными группами.


Карташов Тимур

Подписаться:

Поделиться:

Новости по теме
В ДНК ирландского вельможи обнаружили следы инцеста первой степени
В ДНК ирландского вельможи обнаружили следы инцеста первой степени

 Представитель элиты 3200 года до нашей эры был рожден от кровосмешения между близкими родственниками.

В Китае найдено древнейшее произведение искусства
В Китае найдено древнейшее произведение искусства

 Статуэтку в форме птицы археологи датируют примерно 3000 годом до нашей эры.

Продолжительность жизни зависит от скорости накопления генетических мутаций
Продолжительность жизни зависит от скорости накопления генетических мутаций

 Ученые из США определили этот биомаркер организма и утверждают, что от него также зависит способность к продолжению рода у женщин.

Самое интересное
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация, предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими, а также, независимыми авторами и редакциями, допущенными к самостоятельной публикации материалов на портале. Vladtime.ru - это сервис-площадка для авторов независимых статей и средств массовой информации. Администрация сайта-сервиса vladtime.ru не несет ответственности за материалы, опубликованные авторами и редакциями СМИ на его страницах. Мнения и версии авторов, редакций, публикующихся на сервисе, является абсолютно независимыми и могут не совпадать с взглядами администрации сайта. Материалы, не соответствующие законодательству Российской Федерации, запрещены к публикации на страницах сайта. Получить возможность для самостоятельной публикации эксклюзивных материалов на сайте может каждый автор или союз авторов в форме редакции, соответсвующие правилам площадки. Начать публиковать материалы на сервисе можно, написав нам запрос на адрес электронной почты с кратким описанием авторского опыта. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала и автора со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки. Пользователь, заметивший возможные нарушения законодательства или интелектуальных прав авторами сайта, может обратится к администрации через адрес электронной почты с пометкой "модерация страниц".



© 2009-2019 VladTime.ru - новости