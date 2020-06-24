Британский препарат на 70% снизил рост агрессивных опухолей

Берзозертиб в сочетании с химиотерапией воздействует на ДНК раковых клеток, не позволяя ей восстанавливаться.

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Специалисты из Института исследований рака Великобритании занимаются поиском новых способов борьбы с раком. Британские учёные сосредоточили своё внимание на свойстве раковых клеток восстанавливать собственную ДНК. В ходе исследований выделили белок ATR, отвечающий за репарацию клеток, на который и воздействовали препаратом берзозертиб. Учёные не ожидали настолько положительного эффекта, ведь британский препарат в сочетании с химиотерапией на 70% снизил рост агрессивных опухолей. Эксперты считают, что совершили прорыв в лечении тяжёлых форм рака, ведь именно среди пациентов с такими диагнозами испытывали новое лекарство.

Успех действия берзозертиба заключается в том, что химиотерапия тоже воздействует на ДНК опухолей, делает их ещё более чувствительными к компонентам нового препарата. К настоящему моменту побочные эффекты от препарата выражены слабо и не идут ни в какое сравнение с пользой от берзозертиба. Учёные собираются продолжать создавать средства, воздействующие именно на ДНК раковых опухолей.

Карташов Тимур