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Учёные разработали устройство для контроля здоровья по поту

Сегодня, 16:51

Миниатюрный датчик реагирует на биомаркеры в продуктах потовых желез.

Фото: Freestockphotos.biz\ Jennifer M. McCann

Группа исследователей облегчила моментальную диагностику человеческого здоровья. Учёные разработали устройство для контроля здоровья по поту, который выделяется при ежедневной деятельности человека.

Разработка группы учёных из университета Сянтан и университета Пенсильвании может отслеживать состояние организма, основываясь на содержимом человеческого пота, отметил один из авторов исследования Хуанью Чэн. Содержание глюкозы pH, и других важных элементов могут указывать на прогрессирование некоторых заболеваний, подчеркнул Чэн.

Устройство представляет собой миниатюрный полукруг, который крепится на кожу у потовых желез с помощью пластыря. В нём находится небольшая ёмкость с несколькими камерами, которые позволяют собирать образцы пота, и удерживать их для последующего анализа.

В основе анализа лежит колориметрический подход — в каждой камере будет находиться вещество, реагирующее на содержание определённых веществ. Смена его цвета может говорить о недостатке, или избытке элементов, которые могут указывать на состояние здоровья.

Авторы исследования уже сотрудничают с коллегами из Медицинской школы штата Пенсильвания. Учёные работают над созданием датчика с тремя камерами, который мог бы анализировать pH, уровень глюкозы, и натрия.


Дмитрий Кошевой

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