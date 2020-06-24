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В тибетском леднике нашли 28 неизвестных вирусов

Сегодня, 16:29

В горах Кунлун группа учёных из России, США и Италии собрала образцы горных пород для детального изучения.

Фото: Wikipedia
Фото: Wikipedia


 На ледяном пласте Гулия, расположенном в горах Кунлун, что на Тибетском нагорье, группа учёных из России, США и Италии в 2015 году проводила исследовательские работы. Именно тогда в тибетском леднике эксперты нашли 28 неизвестных и 5 известных вирусов. Специалисты отправили полученные образцы на подробное исследование, но уже сейчас предупреждают о надвигающейся опасности. Дело в том, что на поверхности ледников из-под оттаявшего слоя начали появляться вирусы, с которыми современной науке не приходилось сталкиваться. Эти микроорганизмы могут представлять потенциальную угрозу как для людей, так для окружающей среды.

Специалисты уже ранее находили уникальные вирусы в толще льдов, но никогда их количество не достигало нескольких десятков одновременно. Учёные не исключают, что из-за глобального потепления вредоносные микроорганизмы могут активироваться и «ожить» после продолжительного пребывания в холоде.


Карташов Тимур

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