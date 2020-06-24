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Главная страница | Наука | В Крыму учёные выполнили 3D-съёмку подъемных лабиринтов Тавриды

В Крыму учёные выполнили 3D-съёмку подъемных лабиринтов Тавриды

Сегодня, 15:48

Уже исследовано более 1600 метров пещеры при помощи лазерного сканера.

Фото: Wikipedia
Фото: Wikipedia


 В Крыму исследователи из КФУ им. В. И. Вернадского начали изучать неизвестные части Тавриды. Учёные уже выполнили 3D-съёмку подъемных лабиринтов и коридоров пещеры, сделали ряд палеонтологических открытий и не собираются останавливаться. Специалисты рассчитывают на то, что им также удастся найти в потайных ходах Тавриды останки, принадлежащие древним людям.


Фото: КФУ им. В.И. Вернадского
Фото: КФУ им. В.И. Вернадского


 К настоящему времени с использованием лазерного сканера исследовано свыше 1600 метров пещеры, однако никто из экспертов не может сказать, сколько ещё лабиринтов будет найдено. Оборудование смогло запечатлеть открытую часть пещер, которую в будущем собираются оборудовать для экскурсий. Учёные сообщают, что исследование подземных ходов было затруднено из-за недостатка кислорода, света и высокой влажности, при этом сложен и рельеф Тавриды. Из-за нехватки освещения специалисты протянули светодиодные ленты через галереи с помощью аккумулятора, это и позволило сделать хорошие фотографии в итоге.


Карташов Тимур

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