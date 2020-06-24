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Датско-российская нанолинза улучшит возможности микроскопов

Сегодня, 11:20

Новая разработка учёных способна сжимать свет.

наука
Фото: Pixnio, Wikipedia

Группа учёных из Дании и России приблизилась к преодолению дифракционного предела. Это откроет перспективы в создании микросхем, и улучшит возможности микроскопов и телескопов. Исследователи изобрели нанолинзу, способную сжимать свет.

Датско-российская группа учёных провела ряд экспериментов, в ходе которых они наблюдали плазмонную струю. Обычный свет представляет собой рассеянный луч. Однако нанолинза, разработанная специалистами, смогла сжать свет в одно пятно. Это позволит преодолеть дифракционный предел, который ограничивает возможности оптики в данный момент. Например, через микроскопы нельзя рассмотреть объекты меньше бактерий, потому что свет не может сфокусироваться на таких размерах.

Нанолинза датских и российских учёных позволит создавать микроскопы с большим увеличением. Это касается и телескопов. Кроме оптики, нанолинза улучшит процесс создания печатных микросхем. Они могут стать меньшего размера, чем сейчас. Соответственно изменятся параметры устройств.

О преодолении дифракционного предела учёные сейчас говорят, как о перспективе. Эксперименты с нанолинзой будут продолжаться. Главное, что удалось выяснить – свет действительно можно сжимать.


Антон Жилин

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