На полное формирование континента уйдут миллионы лет.

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Французские и австралийские геологи обнаружили образование нового континента. Седьмой материк зарождается в Индийском океане, в 2 тыс. км от Антарктиды. Речь идёт о Кергеленском плато. Результаты исследования опубликованы в научном издании Terra Nova.

Кергеленское плато – одно из самых крупных подводных плато Земли. Те вершины, которые поднимаются над водой, образуют архипелаг Кергелен. Это несколько сотен мелких островов, принадлежащих Франции. Исследования геологов показали, что в породе архипелага наблюдается внедрение сиенитов (горная порода). Данный вариант характерен только для континентов.

По предположениям австралийских и французских учёных, архипелаг Кергелен получился из вулканических извержений. Потоки лавы образовали нетипичную для океана толстую кору. Геологи считают, что в Индийском океане зарождается седьмой материк. Правда его полное формирование может занять несколько миллионов лет.

На Кергеленских островах не живут люди, но ежегодно тут работают исследователи. Для территории характерны сильные ветра. В некоторых случаях их скорость доходит до 200 км/ч. Острова считаются дождливыми. Средняя температура колеблется в пределах 5 градусов. На архипелаге Кергелен обитают морские птицы, пингвины и тюлени.

Антон Жилин